Prefeito Fábio do Pastel e secretários municipais de Cultura e de Obras e Desenvolvimento Urbano, Thiago Marques e Fernando Frauches - Thiago Ruivaco/Divulgação SEMUC PMSPA

Publicado 05/07/2024 14:37

O prefeito Fábio do Pastel (PL) recebeu, na quinta-feira (4), as chaves do Cine São Pedro. Localizado no bairro Nova São Pedro, o cinema é o segundo do Brasil a ser entregue dentro do programa “Cinema da Cidade”, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ) e o Governo Federal. A cerimônia de entrega da obra contou com a participação dos secretários municipais de Cultura e de Obras e Desenvolvimento Urbano, Thiago Marques e Fernando Frauches, respectivamente, além da presença da população e demais autoridades do município.

Na oportunidade, o prefeito Fábio do Pastel falou sobre a implantação do cinema. “Eu fico muito feliz porque hoje estamos apresentando essa obra tão importante para os nossos munícipes, para que a nossa população possa conhecer toda a estrutura do nosso cinema. Eu posso dizer que o Governo do Estado tem um carinho muito grande por São Pedro da Aldeia, mas se a gente não corresse atrás, não tivesse batido na porta, a gente não conseguiria trazer esse retorno para a cidade. Eu falo sempre para a população que, enquanto eu estiver à frente da Prefeitura, vou lutar com todas as minhas forças para atender todas as demandas do município”, disse.O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou o empenho da gestão na operacionalização do projeto. “Para a gente é motivo de muita alegria anunciar a entrega dessa obra. É um programa antigo, de 2013, que a cidade ia perder. Assim que assumimos a gestão, a gente conseguiu correr para movimentar toda a documentação que estava faltando para captar esse recurso tão importante e conseguir concretizar esse projeto. O cinema representa um investimento importantíssimo no nosso setor produtivo cultural e logo, logo ele vai estar em pleno funcionamento, dependendo do Governo do Estado fazer a licitação para a empresa que vai gerir. Agradeço ao prefeito Fábio do Pastel, que, para mim, vai ficar na história porque tem investido muito na cultura. Agradeço também aos meus colegas secretários e toda a equipe da Cultura, que é uma equipe incansável”, disse.Com duas salas e capacidade total para 174 pessoas, o Cine São Pedro foi construído em um terreno cedido pela Prefeitura, abrangendo uma área de 2.739 metros quadrados. O espaço conta, ainda, com bilheteria, bomboniere, sala de administração, vestiário, sanitários feminino e masculino e ambientes de livre circulação. As salas também atendem a critérios de acessibilidade, possibilitando o acesso a cadeirantes, pessoas com deficiências motoras e pessoas com obesidade. A cidade é uma das seis cidades interioranas contempladas, via convênio, com o complexo audiovisual, que representa um incentivo à sétima arte no município e região. A obra foi executada com recursos federais da Agência Nacional de Cinema (Ancine). As próximas etapas abrangem a aquisição de equipamentos, por parte da Secec-RJ, e a abertura de processo licitatório para a concessão do cinema, que terá gestão privada.Abrilhantando a cerimônia, a Orquestra Sons da Aldeia encantou o público unindo a música de concerto ao universo do cinema com a execução de trilhas sonoras de blockbusters, sob a regência do professor de música e coordenador do projeto, Jorge Rafael Goes. Também estiveram presentes no evento os secretários municipais de Administração, Roberta Magalhães; de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; de Saúde, Maria Márcia Sampaio; de Fazenda, Renaldo Martins; de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Manhães; o Procurador-geral do município, Peter Samerson; e a Controladora-geral do município, Danielle Prudente, além do vice-presidente da Câmara Municipal, Franklin da Escolinha, e dos vereadores Jean Pierre, Mislene Conceição, Márcio Soares e Fernando Mistura.