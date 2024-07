Prefeita Magdala Furtado, ex-prefeito Marquinho Mendes e esposa Kamylla Mendes, ex-prefeito Alair Corrêa entre o deputado Dr. Serginho e o avô de Serginho, José Gonçalves - Reprodução/ Redes sociais

Prefeita Magdala Furtado, ex-prefeito Marquinho Mendes e esposa Kamylla Mendes, ex-prefeito Alair Corrêa entre o deputado Dr. Serginho e o avô de Serginho, José GonçalvesReprodução/ Redes sociais

Publicado 08/07/2024 17:36 | Atualizado 08/07/2024 17:40

O tradicional Festival do Camarão, que aconteceu neste fim de semana em Cabo Frio, foi o lugar perfeito para políticos esquentarem os motores para suas campanhas. Diversos pré-candidatos estiveram por lá e aproveitaram o evento para estarem mais perto do eleitorado, afinal, quem não é visto, não é lembrado.

Dr. Serginho (PL) foi com o avô, José Gonçalves, e se encontrou com o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB), que tem sido um cabo eleitoral muito engajado na campanha do deputado. Marquinho Mendes (MDB) foi acompanhado da esposa, Kamylla Mendes, que outrora foi sua candidata, mas saiu de cena para que ele mesmo pudesse se lançar em meio a controvérsias. Marquinho inclusive, lembrou que esse evento teve início em 2005, no seu primeiro mandato como prefeito, e até hoje é referência na cidade. Evidentemente, a prefeita Magdala Furtado (PV) também esteve lá no sábado (6) e fez um discurso de agradecimento no palco. Já Rafael Peçanha (REDE), não esteve presente por conta de compromissos na capital. Deu bobeira o pré-candidato da REDE, já que o evento ficou lotado durante os três dias. Como diz o samba: “camarão que dorme, a onda leva!”, fica no ar essa reflexão ao professor.