Rafael Aguiar (PL) e Leandro de Búzios (SDD) - Reprodução/ Renata Cristiane

Publicado 08/07/2024 14:45

FATO OU FAKE?

Em Armação dos Búzios, uma informação recebida na última quinta-feira (4) causou um certo espanto e ainda está dando o que falar. Os boatos apontam que Leandro de Búzios (SDD) havia fechado com Rafael Aguiar (PL), que é presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito. De imediato fomos apurar. O grupo de Leandro falou que o burburinho procedia, e que Rafael sairia como vice do policial militar. No entanto, em contato com Rafael, nesta sexta (5), ele negou o fechamento. Disse que estão conversando muito, que ele é amigo do Leandro, mas que não abre mão da própria candidatura e que o vice dele é Joãozinho Carrilho (PRD). “Não tem como ser menos do que isso, não tem como. Já o grupo de Leandro de Búzios disse que, como ele estava bem nas pesquisas para a eleição suplementar, ele também não abre mão de ser o piloto da chapa. Rafael falou que “isso tudo é história”. “Aqui é o pior lugar do mundo para ter história”, acrescentou. Fato é que essa informação está rodando na cidade. Que os dois estão conversando, estão. Mas os dois querem ser piloto da chapa. No fim da tarde, a história já tinha corrido que nem rastilho de pólvora, deu o que falar. Será que será mais um caso de “dois bicudos não se beijam”, tal como foi com entre Rafael e o prefeito Alexandre?