Subsecretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques, o Tutu Reprodução/ Redes sociais

Publicado 08/07/2024 13:59 | Atualizado 08/07/2024 14:05



O subsecretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques, o Tutu, fez uma convocação importante do trade turístico, em suas redes sociais, nesse fim de semana. Na próxima quarta-feira (10), haverá uma reunião com o prefeito Alexandre Martins (REP), cujo tema é "Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda". Aliás, Tutu desistiu de ser candidato a vereador. Ele passou por um procedimento cirúrgico recente e resolveu se cuidar, optou por ajudar na parte administrativa da atual gestão e fez um vídeo convocando pra esse encontro. Assuntos como a temporada de navios, reforma do pier, revitalização do Centro, Orla Bardot e calendário de eventos estarão sendo discutidos. Tutu chamou todos que trabalham direta e indiretamente com o turismo na península, inclusive a imprensa. O evento está programado para começar às 18h, no Hotel Atlântico Búzios.

Confira o convite: