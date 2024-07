Marcelo Magno com a turma do Projeto Jubarte em frente a réplica de uma cauda do cetáceo - Ascom

Marcelo Magno com a turma do Projeto Jubarte em frente a réplica de uma cauda do cetáceo Ascom

Publicado 12/07/2024 15:27 | Atualizado 12/07/2024 15:28

Arraial do Cabo - Além de capital do mergulho, Arraial do Cabo, definitivamente, tende a virar o local mais concorrido para o avistamento de baleias. Já se sabe que o mar cabista - Além de capital do mergulho, Arraial do Cabo, definitivamente, tende a virar o local mais concorrido para o avistamento de baleias. Já se sabe que o mar cabista é o ponto mais acessível, no Brasil , para isso. E o prefeito Marcelo Magno foi além. Ano passado, estimou-se que mais de 30 mil delas passaram pelo mar cabista. Este ano, além da pesquisa, o Projeto Baleia Jubarte realizou uma ação especial junto ao turismo de base comunitária. Um dos embarques incluiu a participação da comunidade tradicional, visando capacitar a população local para a observação de cetáceos de forma sustentável, com apoio do projeto no futuro. Sabendo que a cidade tem recebido muitos viajantes e está ganhando grande notoriedade nas redes sociais através dos vídeos, ele decidiu que vai colocar três baleias tamanho gigante em diferentes locais do município.

Serão pontos instagramáveis, e quem não vai querer tirar uma foto lá da uma baleia em Arraial do Cabo, hein? Se com a réplica de uma cauda (imagem) já foi sucesso, imaginem com o bicho inteiro, grandão? Boa sacada, que certamente vai agradar em cheio. A tendência é que isso se torne roteiro turístico imperdível.