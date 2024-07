Projeto Baleia Jubarte - Reprodução

Projeto Baleia Jubarte Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:46

Arraial do Cabo - Pelo terceiro ano consecutivo, o Projeto Baleia Jubarte visitou Arraial do Cabo com a Expedição Sudeste, visando aprofundar o conhecimento sobre a biologia, comportamento e necessidades de conservação dessa majestosa espécie.



De domingo (7) até quarta-feira (10), a equipe de pesquisadores navegou pelas águas de Arraial do Cabo a bordo de um catamarã, registrando a presença e o número de cetáceos na região. No ano passado, estimou-se que mais de 30 mil baleias passaram por Arraial do Cabo, algumas muito próximas à costa da cidade.



Este ano, além da pesquisa, o projeto realizou uma ação especial junto ao turismo de base comunitária. Um dos embarques incluiu a participação da comunidade tradicional, visando capacitar a população local para a observação de cetáceos de forma sustentável, com apoio do projeto no futuro.



A presença constante desses animais atrai a atenção de pesquisadores, que são frequentemente vistos observando o mar azul-turquesa que banha a cidade. Arraial do Cabo tem se destacado por incentivar e promover trabalhos científicos focados no estudo do comportamento dos cetáceos durante seu período migratório.



“As baleias sempre fizeram parte da história de nossa cidade, mas no passado, sofriam com a caça. Hoje, fico orgulhoso de ver Arraial do Cabo comprometido com a sustentabilidade, com a preservação da espécie e sendo procurado como um dos melhores pontos de avistamento do Brasil” disse o prefeito Marcelo Magno.



Graças à sua localização geográfica privilegiada, Arraial do Cabo está se consolidando como um dos principais pontos de avistamento de baleias no Brasil, já que é possível vê-las diretamente da costa, especialmente na Praia Grande.



Segundo Enrico Marcovaldi, diretor do Projeto Baleia Jubarte, a cidade se destaca pela facilidade com que o público pode observar as baleias. “Com mais de 35 anos de experiência, afirmo que Arraial do Cabo é o local mais acessível no Brasil para avistar baleias jubarte, tanto em termos de proximidade quanto em quantidade”, afirma Marcovaldi. No entanto, a maior concentração de baleias jubarte continua a ser encontrada em Abrolhos.

