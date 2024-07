Equipe da Sala do Empreendedor de Arraial do Cabo - Ascom

Publicado 11/07/2024 17:08



Mais uma vez, Arraial do Cabo subiu ao lugar mais alto do pódio. Desta vez, garantiu o Selo Diamante do Sebrae com a Sala do Empreendedor, tornando a cidade uma referência nacional em atendimento a empresários.

O espaço dedicado ao empreendedor cabista já havia conquistado o nível ouro na etapa estadual em março deste ano e agora exibe o Selo Diamante devido à excelência dos serviços prestados, além do atendimento, infraestrutura, resultados alcançados e impacto na comunidade.

O prêmio referente ao ciclo de 2023 foi entregue em uma cerimônia realizada em Brasília, com a presença de autoridades, líderes empresariais de todo o país e servidores da Secretaria Municipal de Administração Tributária e da Sala do Empreendedor.

O prefeito Marcelo Magno comemorou a conquista, destacando o empenho dos servidores. "Essa é uma vitória da população e dos servidores da Prefeitura, que têm se dedicado a oferecer sempre o melhor para a nossa comunidade, alcançando cada vez mais reconhecimento no cenário nacional", afirmou Marcelo.

Além desta vitória, Arraial do Cabo vive um momento ímpar de reconhecimento em diversas áreas. Em junho deste ano, a cidade recebeu pela terceira vez o Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria Infraestrutura e Mobilidade Urbana. No mesmo mês, foi finalista no 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na Categoria Governança Territorial, com o projeto "Lagos 2030: Governança Colaborativa na Região dos Lagos". No ano passado, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, a cidade conquistou, o terceiro lugar no índice de qualidade ambiental entre as 92 secretarias do estado.