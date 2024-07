Marquinho Mendes, Magdala Furtado e Janio Mendes - Reprodução

Publicado 15/07/2024 13:19

Prefeita Magdala Furtado + Marquinho Mendes + Janio Mendes =? Só Deus sabe o que pode dar esse somatório. Mas essa é a equação que está sendo montada para tentar obter resultado parecido com 2020, quando o falecido prefeito José Bonifácio (PDT) liderou uma frente ampla e venceu a eleição contra Serginho (PL). Mas há muitas questões em aberto, a essa altura do campeonato. Começar por recuos. Quem abriria mão de pilotar a chapa? Marquinho? (duvidamos). Magdala? (duvidamos mais ainda). Tem outros pontos fundamentais. Existem três líderes que estavam ao lado de Zé, naquela época, que hoje estão com Serginho: Miguel Alencar (provável vice do deputado), Jefferson Vidal (PROS) e Aquiles Barreto (PSD). Será que sem eles a frente funciona? É esperar para ver.Outra coisa que precisa ser lembrada, mas que tem passado despercebida. Janio Mendes (PDT) fez “um inferno” na vida de Magdala e de todos que ousaram lhe oferecer a mão ou ouvidos, na época que Zé estava muito doente e ela lutava para assumir seu cargo. Tripudiava dizendo que “a caneta dela não tinha tinta”. O gabinete do ódio do PDT pintou Mag de bruxa, vigarista, miliciana e tentou jogar na vala junto quem ousava se aproximar dela. Mas Magdala não guarda rancor. Guarda dinheiro! Mostrou a hombridade que faltou aos pedetistas. Prefeita socorreu as nominatas do PDT e MDB, segundo fontes fidedignas ligadas ao gabinete. Agora Janio e Magdala estão de bem. Quem diria, hein?! O ego de Janio o cegou na ocasião. Até Alair Corrêa disse que o certo era filiar a então vice-prefeita no PDT e abraçá-la para que desse continuidade ao governo sem traumas. Certamente o cenário atual seria outro. A prefeita teria uma candidatura mais competitiva e convincente para atrair lideranças do campo progressista, sem esse “cheirinho de esquerda Nutella”. Mas Janio preferiu perseguir, desqualificar e depois abandonar o barco para tudo dar errado. Eis que hoje, ele discursa ao lado da prefeita e desfruta de muitos cargos no governo para garantir sua eleição como vereador. Esta é a História que não pode ser esquecida e da qual somos testemunhas oculares. E ponto final.