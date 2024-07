Prefeito Vantoil Martins entre a esposa, Wanessa e o cantor Toni Garrido - Renata Cristiane

Publicado 15/07/2024 12:24

CULTURA, EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO

Aconteceu, na sexta-feira (12), em Iguaba Grande, a abertura de mais uma edição da feira literária da cidade, a Flig, que seguiu também no sábado (13), com o tema “Literatura, Câmera e Ação!”. O evento contou com personalidades como Toni Garrido, MV Bill, as irmãs Pretinhas Leitoras, a escritora Thalita Rebouças entre outros. O prefeito Vantoil Martins (CID) – que, ao lado da primeira-dama, Wanessa, tietou Garrido antes do show desta noite – disse que fica muito orgulhoso em poder proporcionar mais cultura, educação e conhecimento às crianças, que este ano receberam um cartão magnético com crédito de R$ 70,00 para a compra de livros no evento.