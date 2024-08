Presidente da TurisRio Sergio Ricardo de Almeida e o secretário de Estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca - Divulgação

Publicado 10/08/2024 09:44

Rio - O Rio de Janeiro desponta como protagonista no Salão do Turismo 2024, que teve início anteontem (8), no Rio Centro na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento, um dos maiores dedicados à promoção do turismo nacional, transformou a capital fluminense na vitrine do turismo brasileiro até amanhã (11). Organizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, o espaço carioca destaca-se por suas áreas temáticas que celebram as belezas naturais, culturais e artesanais do estado.



Entre os principais atrativos apresentados, as 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro receberam atenção especial. De acordo com Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, essas regiões são verdadeiras joias que, junto com a capital, formam um mosaico de experiências únicas. "Estamos empenhados em promover todo o estado, com foco também no interior, impulsionando a realização de eventos que fortalecem a cadeia produtiva do turismo", afirmou Tutuca, durante sua visita aos estandes.

No primeiro dia do evento, milhares de visitantes, entre autoridades, representantes de municípios e membros do trade turístico, foram impactados pelas ativações que mostraram a diversidade e o potencial do turismo fluminense. Um dos pontos altos foi o lançamento da rota “Tour da Experiência Ipiabas”, que apresenta os atrativos do distrito de Barra do Piraí, na região do Vale do Café. O estande do Rio de Janeiro também ganhou destaque pelas manifestações culturais, com apresentações como a Folia de Reis de Magé, e pela exposição do artesanato regional.



Além de Gustavo Tutuca, marcaram presença no evento o subsecretário de Eventos da Setur-RJ, Luiz Felipe Pinho, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, e o vice-presidente da TurisRio, Pablo Kling. O Salão do Turismo 2024 promete continuar sendo um palco vibrante de trocas e conexões até o encerramento no domingo.