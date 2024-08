Divulgação - Calendário da campanha segue em setembro

Calendário da campanha segue em setembro

Publicado 10/08/2024 09:39

Rio - A Prefeitura do Rio dará início, no próximo sábado (17), à campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos. Nesta data, serão contemplados mais de 50 bairros integrantes do primeiro grupo a receber a imunização, em 127 pontos de vacinação distribuídos pelo Centro, Ilha do Governador, Zona Sul e parte da Zona Norte, que funcionarão das 9h às 17h.



Neste primeiro grupo serão contemplados os bairros do Alto da Boa Vista, Andaraí, Bancários, Benfica, Botafogo, Cacuia, Caju, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Cidade Universitária, Cocotá, Copacabana, Cosme Velho, Estácio, Flamengo, Freguesia, Galeão, Gamboa, Gávea, Glória, Grajaú, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Mangueira, Maracanã, Moneró, Pitangueiras, Praça da Bandeira, Praia da Bandeira, Rio Comprido, Rocinha, Santa Teresa, Santo Cristo, São Conrado, São Cristóvão, Tauá, Tijuca, Tubiacanga, Urca, Vidigal, Vila Isabel e Zumbi.



A campanha acontecerá, como nos outros anos, de forma escalonada em cinco datas, sempre aos sábados, quando serão contemplados diferentes grupos de bairros, a fim de alcançar todas as áreas do município. Os próximos grupos de bairros receberão a campanha nos dias 14 e 28/9, 19/10 e 9/11. Também está prevista uma data extra, no dia 31/8, para a Ilha de Paquetá.



Vale lembrar que a vacina deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva, que não é notificada em cães e gatos no Município do Rio desde 1995 (28 anos) e, em humanos, desde 1986 (37 anos). Devem ser vacinados na campanha animais saudáveis, com idades a partir de três meses, que ainda não tenham recebido a imunização este ano.



A vacinação é organizada e planejada de forma a garantir a proteção contra a raiva sem oferecer riscos aos animais, com vacinas alinhadas às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Todos os pontos de vacinação são supervisionados por médicos veterinários. Além da campanha anual, também é possível vacinar cães e gatos nas unidades de atendimento veterinário do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) ou em ações itinerantes de microchipagem e vacinação contra a raiva por toda cidade, divulgadas toda semana nos canais digitais do Instituto.



Confira os endereços e horários de atendimento das unidades de atendimento veterinário do Ivisa Rio:



– Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman: Avenida Bartolomeu de Gusmão, 1120, Mangueira, de segunda a domingo, das 8h às 22h.



– Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho (CCZ): Largo do Bodegão, 150, Santa Cruz, de segunda a sexta, das 8h às 17h.





Datas e bairros da próxima campanha



14/09 - 2º grupo



Zona Norte: Abolição, Água Santa, Bonsucesso, Brás de Pina, Colégio, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Cordovil, Encantado, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Higienópolis, Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Jardim América, Lins de Vasconcelos, Manguinhos, Olaria, Méier, Parada de Lucas, Penha Circular, Penha, Piedade, Pilares, Ramos, Rocha, Sampaio, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Tomás Coelho, Vicente de Carvalho, Vigário Geral, Vila da Penha, Vila Kosmos e Vista Alegre.



28/09 - 3º grupo



Zona Norte: Acari, Anchieta, Barros Filho, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Coelho Neto, Costa Barros, Engenheiro Leal, Guadalupe, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Parque Anchieta, Pavuna, Quintino, Ricardo de Albuquerque, Rocha Miranda, Turiaçu e Vaz Lobo. Zona Oeste: Anil, Barra da Tijuca, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire.



19/10 - 4º grupo



Zona Oeste: Bangu, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Vila Kennedy e Vila Militar.



09/11 - 5º grupo



Zona Oeste: Barra de Guaratiba, Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz e Sepetiba.