PMs apreenderam duas pistolas, sendo uma delas com silenciador - Reprodução

Publicado 10/08/2024 10:37 | Atualizado 10/08/2024 11:11

Rio - Quatro suspeitos foram presos e um deles baleado em troca de tiros com PMs, na manhã deste sábado (10), na comunidade do Fumacê, em Realengo, Zona Oeste do Rio.

Com os presos, a equipe do 14º BPM (Bangu) apreenderam duas pistolas, uma delas com silenciador, uma granada, um radiotransmissor, munições e material tático militares foram apreendidos.

O criminoso ferido foi socorrido pelos PMs e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Os demais presos e os materiais apreendidos foram levados para a 33ª DP (Realengo), onde o caso foi registrado.