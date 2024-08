Incêndio aconteceu em um apartamento na Avenida Marquês de Paraná, no Centro de Niterói - Reprodução / Google Street View

Publicado 11/08/2024 19:21

Rio - Gilson Araújo e Silva, de 64 anos, foi preso em flagrante após agredir a companheira e colocar fogo no apartamento onde o casal mora, neste sábado (10), em Niterói, na Região Metropolitana.

O caso aconteceu no sexto andar de um prédio na Avenida Marquês do Paraná, no Centro, por volta das 16h40. Bombeiros socorreram a mulher, ainda não identificada, com ferimentos graves e a levaram ao Hospital Estadual Azevedo Lima, ainda em Niterói. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O homem também foi socorrido pelos militares e encaminhado a mesma unidade. A corporação informou que ele tinha ferimentos moderados. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Gilson se encontra estável e sob custódia na unidade.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou que agrediu a companheira e que depois ateou fogo no apartamento. Por isso, ele foi preso em flagrante. Diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos.