Carlos e Victor Hugo aproveitaram para almoçar após as atividades físicas - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/08/2024 16:05

Rio – Famílias aproveitaram o domingo de Dia dos Pais para realizar programações ao ar livre em diferentes pontos do Rio de Janeir. Após um sábado (10) marcado por chuvas, o céu voltou a ficar limpo e atraiu pessoas que buscavam fazer passeios pela cidade e celebrar a data junto com seus parentes.

A possibilidade de fazer algo "um pouco mais ao ar livre e natural" foi justamente o que levou a advogada Thaina Adolphson, 32, e o pai, Flávio, 55, para a Praça Mauá, Zona Portuária . A família almoçou no Cais do Oriente e apostou em uma programação cultural para o resto do dia. "Depois, vamos ver as exposições no CCBB", disse Thaina, que ressaltou a importância de passar um tempo de qualidade com a família.

O bombeiro Carlos Renato, 46, também passou o dia com seu filho, Victor Hugo, 12, e contou que o passeio se estendeu a outros lugares. "Fico super feliz. Faço questão de estar sempre com ele", disse Carlos, que compartilhou o seu programa no dia.

"Moro em Copacabana. Andamos de bicicleta até o Aterro do Flamengo, onde jogamos basquete. Fomos para o Museu do Amanhã e voltamos agora para almoçar. Depois, vou levar meu filho para a mãe", contou.

Pessoas de outros estados também aproveitaram para visitar as atrações turísticas da área. Mateus Fernandes, 33, e Estela Dutra, 27, são de São Paulo, estão no Rio e levaram a filha, Maetê, de apenas 3 anos, para curtir o Dia dos Pais na Praça Mauá.

A região contou com outras atividades, como a exposição "Bloco do Prazer", do Museu de Arte do Rio (MAR), que homenageia festas populares do país e chegou ao seu último dia neste domingo (11). Como de costume, praticantes de atividades físicas como yoga e patins também frequentaram a praça.

O movimento também foi grande na Feira de São Cristóvão. Famílias aproveitaram as diversas opções de almoço e entretenimento do tradicional centro de cultura nordestina, além de tirar fotos com a estátua de Luiz Gonzaga, o "Rei do Baião", na entrada.