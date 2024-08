Blindado da Polícia Militar reforça policiamento no acesso ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/08/2024 16:15 | Atualizado 11/08/2024 16:20

Rio - Seis dias depois da morte de um adolescente, de 13 anos, e de um entregador, de 20, a Polícia Militar segue reforçando o policiamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, neste domingo (11). Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), houve disparos no interior da comunidade na madrugada.

O Morro dos Macacos vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com a comunidade.

Segundo testemunhas, uma dessas invasões causou a morte de G. S. D. A., de 13 anos, e de Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20, na madrugada da última segunda-feira (5). O adolescente voltava para casa após uma festa e o jovem retornava do seu trabalho, quando foram baleados durante um tiroteio.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram. Na ocasião, Maria Joanice Sousa de Melo, de 45 anos, mãe do adolescente, também foi baleada. Atingida na perna, ela foi transferida da unidade federal para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, de onde recebeu alta na última quarta-feira (7).

As mortes seguem sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).