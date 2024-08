Equipe posicionada na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos ao Morro dos Macacos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

um menino e um entregador mortos na madrugada de segunda-feira (5). Durante a manhã, equipes da PM estiveram posicionadas na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos à comunidade. Rio - O policiamento no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, segue reforçado, na manhã desta quarta-feira (7), após o intenso tiroteio entre traficantes rivais que deixouna madrugada de segunda-feira (5). Durante a manhã, equipes da PM estiveram posicionadas na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos à comunidade.

De acordo com testemunhas, os dois foram baleados por criminosos que entraram no Morro dos Macacos atirando em direção a uma festa. O ataque teria relação com a disputa pelo território entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a comunidade. Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, e o adolescente chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram.

Ainda no tiroteio, Maria Joanice Sousa de Melo, mãe da criança, também foi baleada. Ela estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a mulher recebeu alta na manhã desta quarta-feira (7).

moradores da região realizaram protestos com pedaços de madeira, pneus, caçambas e sacos de lixo que foram colocadas na entrada do Túnel Noel Rosa e incendiadas para impedir o trânsito no local. As ruas foram fechadas, além do túnel, pedindo paz na comunidade. Na tarde da última segunda-feira (5),com pedaços de madeira, pneus, caçambas e sacos de lixo que foram colocadas na entrada do Túnel Noel Rosa e incendiadas para impedir o trânsito no local. As ruas foram fechadas, além do túnel, pedindo paz na comunidade.

As mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.