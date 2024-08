Maria Joanice Sousa de Melo foi atingida na perna - Reprodução / Redes Sociais

Maria Joanice Sousa de Melo foi atingida na pernaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/08/2024 15:34

Rio - Maria Joanice Sousa de Melo, mãe do menino de 13 baleado e morto após uma troca de tiros entre traficantes rivais no Morro dos Macacos , em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, recebeu alta nesta quarta-feira (7). A tragédia, que também tirou a vida do entregador de farmácia Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20, aconteceu nesta segunda-feira (5).

Maria Melo, de 45 anos, foi atingida na perna e estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Devido aos ferimentos, ela não conseguiu participar do enterro do próprio filho. A despedida aconteceu na tarde desta terça-feira (6), no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi. Durante o velório, amigos e familiares usaram camisas com pedidos de justiça pela morte do adolescente.

O policiamento na comunidade segue reforçado nesta quarta-feira (7). Durante a manhã, equipes da PM estiveram posicionadas na Rua Doutor Heleno Brandão, um dos acessos à comunidade.

De acordo com testemunhas, os três foram baleados por criminosos que entraram no Morro dos Macacos atirando em direção a uma festa. O ataque teria relação com a disputa pelo território entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), que controla a comunidade. O entregador e o adolescente chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram.

As mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer as circunstâncias dos fatos.