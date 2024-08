Dois dos veículos envolvidos no acidente no Arco Metropolitano que terminou com três mortos - Reprodução

Dois dos veículos envolvidos no acidente no Arco Metropolitano que terminou com três mortosReprodução

Publicado 10/08/2024 16:30 | Atualizado 10/08/2024 18:43

Rio - O casal Júlio César de Oliveira e Lidiane Lenzi, que morreu em um acidente no Arco Metropolitano, em Itaguaí, na Região Metropolitana , foi enterrado, na tarde deste sábado (10), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

As vítimas estavam em uma moto quando se envolveram em um engavetamento com duas carretas e dois carros na BR-493, altura do km 113, no início da tarde da última quinta-feira (8). Bombeiros chegaram ao local e encontram o homem, de 58, sem vida. Júlio pilotava a moto envolvida na colisão.

Já Lidiane, de 45 anos, que estava na garupa da moto, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, mas morreu a caminho da unidade. Ela chegou a dar entrada na sala vermelha, contudo, os médicos não conseguiram reanimá-la.

Mazinha Rodrigues, comadre de Lidiane, lamentou a perda da amiga. A vítima era madrinha de seu filho e considerada uma irmã.

"Não aguento mais perder pessoas que amo. Está doendo muito. Estou sem chão. Não estava preparada para te perder tão cedo. Tínhamos uma ligação muito forte. Tivemos uma história de vida de momentos bons e ruins, sempre uma pela outra em todos eles. César, sentirei também sua falta, pois fazia minha irmãzinha feliz. Descansem em paz! Amo vocês!", escreveu nas redes sociais.

Além do casal, uma mulher, que estava no banco de carona de um dos carros, também morreu. O acidente ainda deixou Jorge Alves dos Santos, de 58 anos, ferido. Ele era motorista do veículo onde a mulher estava. O homem segue internado no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, após passar por cirurgia, estando lúcido e estabilizado

O caso é investigado pela 50ª DP (Itaguaí), que realiza diligências para apurar as causas e a circunstância do acidente.