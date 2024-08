Cariocas vão ao Cadeg para comprar ingredientes do almoço do Dia dos Pais - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 10/08/2024 13:22 | Atualizado 10/08/2024 14:45

Rio - O sábado de muitos cariocas foi de preparativos para o almoço do Dia dos Pais. As compras dos ingredientes para a reunião familiar movimentaram os corredores do tradicional Mercado Municipal do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, Zona Norte do Rio.



Foi o caso do casal Francisco Aieta, de 70, e Nelly Martinez, de 64 anos, de Botafogo, que pretendem preparar uma feijoada para comemorar a reunião com os filhos. "Embora meus filhos queiram sair para comer fora, eu já vim comprar para ter esse plano b, caso dê alguma zebra", contou o aposentado, que costuma frequentar o Cadeg desde que era adolescente.

fotogaleria



"Costumo vir ao Cadeg, inclusive porque trabalhei aqui na década de 70, quando eu tinha 17, 18 de anos de idade. Só que naquela época, o perfil de clientes aqui era diferente, era mais para feirantes, donos de restaurantes e comerciantes. Aos poucos, isso mudou para atender mais ao público familiar. Eu sempre que posso dou um pulinho aqui com a minha esposa. Compramos algumas coisas e gosto de vinho, então tomamos uma taça e comemos bolinho de bacalhau. Quando não almoçamos, temos que fazer pelo menos isso", disse Aieta.



Camila Souto, de 26, e os pais, Jorge Artur Souto, de 56, e Célia Souto, de 55, também foram ao mercado para o Dia dos Pais. Moradores de Piedade, eles compraram bebidas e também aperitivos que serão levados para comemoração em família.



"Nós aqui em casa sempre tivemos esse hábito de comemorar essas datas juntos. Então valorizamos muito os momentos em família. Todo Dia dos Pais fazemos churrasco para passar um tempo com meu pai, mas dessa vez vamos comemorar na casa do meu avô. Vamos festejar lá com ele", contou Camila.



"Nós aqui em casa sempre tivemos esse hábito de comemorar essas datas juntos. Então valorizamos muito os momentos em família. Todo Dia dos Pais fazemos churrasco para passar um tempo com meu pai, mas dessa vez vamos comemorar na casa do meu avô. Vamos festejar lá com ele", contou Camila.

A jovem também explicou que a família sempre que possível vai ao mercado para almoçar: "Temos costume de ir ao Cadeg, sim, até porque fica muito perto do Estádio de São Januário. E como somos todos vascaínos, amamos passar tempo nessa região. Sempre que podemos almoçamos no Cadeg. Minha mãe toma o vinho dela e eu e meu pai tomamos o nosso chopinho juntos", finalizou.

Muito procurado para os almoços em família, o Cadeg tem entrada gratuita e funciona das 10h às 17h, neste domingo (11). O mercado recebe uma programação especial, com atividades em família com mesas de Ping-pong, yotó, pinball, air hockey, xadrez, dama e dominó.

"Além das atividades de entretenimento, os pais poderão levar para casa uma foto com seus filhos, como recordação desse momento especial”, destacou André Lobo, diretor social do Cadeg.

Mercado Municipal

Inaugurado em 1962 por comerciantes, em sua maioria imigrantes portugueses, do antigo Mercado Municipal da Praça XV, o Cadeg (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara) é hoje o maior entreposto comercial de plantas do estado, além de ter um dos polos gastronômicos mais famosos da cidade.

Posicionado em área de 100 mil metros quadrados em Benfica, o Cadeg é um condomínio com 604 lojas e 104 salas comerciais, que abrange diversos segmentos, entre hortifrutigranjeiros, vestuário, calçados, bebidas, empórios, decoração e descartáveis, além de serviços diversos, como banco, loteria, farmácia, cabeleireiro, entre outros. Por sua importância histórica, recebeu o título de Mercado Municipal do Rio de Janeiro em 2012.