Vítima está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Divulgação

Vítima está internada no Hospital Geral de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 10/08/2024 17:03 | Atualizado 10/08/2024 18:43

Rio - Uma mulher foi esfaqueada na cabeça pelo vizinho, na madrugada deste sábado (10), em Japeri, na Baixada Fluminense. Gabrielle Oliveira da Silva também teve ferimentos na mão.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para a Policlínica Itália Franco, na Rua Doutor Peixoto, para verificar a entrada de uma vítima com golpes de facadas em estado grave. Na unidade, a mulher contou aos policiais que sofreu as agressões de um vizinho.

Posteriormente, a vítima foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, ainda na Baixada. De acordo com a prefeitura do município, Gabrielle chegou com ferimentos por arma branca na cabeça e na mão. Ela foi submetida a uma tomografia de crânio, que não apresentou anormalidades. A mulher segue internada, lúcida e estável.

O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri). De acordo com a Polícia Civil, os agentes estão ouvindo testemunhas e realizando outras diligências para localizar e prender o autor.