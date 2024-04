Roseana Murray, de 73 anos, segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Reprodução

Roseana Murray, de 73 anos, segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São GonçaloReprodução

Publicado 14/04/2024 22:26

Rio - "A vida vai continuar. Eu não morri. Viver é um milagre que nos guia. Eu escrevi isso." Essas são frases da escritora Roseana Murray, de 73 anos, que está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, há mais de uma semana após ser mordida por três cachorros da raça pitbull em Saquarema, na Região dos Lagos.

Em entrevista exibida neste domingo (14) no programa 'Fantástico', da TV Globo, a artista relembrou os momentos de angústia que sofreu quando os cachorros correram para cima dela.

"Eu saí de casa e os três cachorros estavam na rua. Eu pensei: 'eles vão deixar eu passar', mas aí quando eu passei eles me atacaram ao mesmo tempo. Me derrubaram e foi muito rápido. Eu fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém porque eu estava indo para academia, era 6h. A pessoa que me salvou foi um rapaz que corria na praia", comentou.

A vítima segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, sem previsão de alta. Ela deu entrada na unidade no dia 5 deste mês e desde então passou por cirurgias de emergência, precisando amputar o braço e uma orelha. Apesar dos ferimentos, a escritora tem quadro de saúde estável, já conversa com familiares e se alimenta normal.

Mesmo com o susto, Roseana destacou sobre a felicidade em estar vida e contou que pretende continuar escrevendo seus poemas.

"Eu vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda. Isso é um começo: escrever os meus poemas com a mão esquerda porque eu não sou canhota. A vida vai continuar. Eu não morri. Viver é um milagre que nos guia. Eu escrevi isso", completou.

Neste domingo (14), Murray usou as suas redes sociais para relembrar o episódio. A artista comparou o ataque dos animais ao mito de Cérbero, da mitologia grega. Para Murray, toda a situação envolvendo os cachorros a lembrou do mito, pois Cérbero, segundo a mitologia, é um cão de três cabeças que toma conta da passagem dos recém-mortos para o outro mundo. A escritora também fez uma alusão a um livro da antropóloga francesa Nastassja Martin sobre uma mulher que lutou contra um urso e venceu.

"Me lembro do mito de Cérbero, o cachorro de três cabeças que tomava conta da passagem dos recém- mortos para o outro mundo. Eles eram ferozes e ninguém os vencia. Os três cachorros que me atacaram pareciam Cérbero, o cão de três cabeças prontos para me levar para a morte. Não conseguiram. Estou viva, mas como no livro que lemos no Clube da Casa Amarela "Escute as Feras", de Nastassja Martin, a história da mulher que foi atacada por um urso, lutou e venceu, e no final, é uma mulher meio humana meio ursa, eu também me sinto meio humana meio mulher selvagem, por que venci", escreveu.

Roseana completou em sua postagem que planeja fazer um sarau de poesia no hospital onde presenteará cada funcionário que cuidou dela com um livro seu, autografado com a mão esquerda.

"Este hospital é uma casa muito especial. Ouço as histórias dos enfermeiros e enfermeiras, troco com eles as minhas histórias, trocamos galáxias de amor. Essa experiência de ser meio humana meio selvagem, com a força adquirida de Cérbero, aumenta a minha responsabilidade em relação à vida e a tudo o que é belo", contou.

Relembre o caso

A escritora foi atacada no dia 5 de abril durante uma caminhada na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Gravatá, em Saquarema, na Região dos Lagos. Os cachorros eram de vizinhos dela, fugiram da casa onde estavam e morderam Roseana.

Bombeiros do quartel do município foram acionados às 6h15 para socorrer a vítima, que foi encaminhada de helicóptero ao Heat. A escritora logo foi avaliada por um neurocirurgião, cirurgião geral, ortopedista e um cirurgião bucomaxilofacial depois de ter parte do rosto e braços dilacerados.

Os três tutores dos cachorros que atacaram a idosa foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais por agentes da 124ª DP (Saquarema). Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos também foram autuados pelos crimes de omissão e cautela na guarda do animal e lesão corporal. A investigação apontou que os moradores da casa onde os cães estavam deixaram o portão aberto, o que possibilitou a fuga dos animais e o ataque à escritora.

"Os crimes iniciais que deflagraram na prisão sobre maus-tratos seria primeiro a omissão e cautela na guarda do animal, que acabou vitimando a senhora Roseana. Eles deixaram o portão da residência deles aberto, o que possibilitou que os cachorros saíssem e atacassem a vítima. Um detalhe é que a vítima é vizinha deles. Ela sempre faz esse trajeto matinal de passear pela calçada e acabou, no dia de hoje, sendo atacada por esses animais. Além da omissão e cautela na guarda do animal, eles vão responder por lesão corporal culposa. A investigação vai prosseguir considerando relatos de testemunhas de que isso não é a primeira vez que acontece e que essa lesão corporal culposa pode evoluir para uma lesão dolosa, considerando a questão do dolo eventual", explicou o delegado André Luiz Bueno em entrevista ao DIA.

Na última segunda-feira (8), o trio teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva. Contudo, na quarta-feira (10), a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu liberdade provisória aos tutores. Na decisão, o desembargador Gilmar Augusto Teixeira justificou que os animais foram apreendidos e levados para a Secretaria de Proteção Animal do Município de Saquarema.

Segundo o relator, os três acusados não representam risco para a ordem pública ou econômica, já que os animais não estão mais em posse deles.