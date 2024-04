Crime aconteceu na tarde deste sábado (13) na Rua Araraquara, em Bento Ribeiro - Reprodução

Crime aconteceu na tarde deste sábado (13) na Rua Araraquara, em Bento RibeiroReprodução

Publicado 14/04/2024 18:13

Rio - Uma câmera de segurança da Rua Araraquara gravou o exato momento em que criminosos descem de um carro e atiram em direção a um salão de festas, em Bento Ribeiro, na tarde deste sábado (13). O ataque terminou com duas mortes e cinco feridos.

A gravação traz homens armados e encapuzados saindo de um veículo logo após duas pessoas chegarem no espaço da confraternização com sacos de gelo. Uma terceira pessoa que estava na festa aparece com uma garrafa antes dos criminosos desembarcarem do carro.

Câmera flagra ataque a tiros que deixou mortos e feridos em Bento Ribeiro.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/rRsryWkB46 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 14, 2024

No mesmo momento, um dos convidados que chegava para o evento e possuía registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) foi vítima de uma tentativa de assalto. Esse homem teria fugido para o interior do imóvel onde a comemoração acontecia. Ele foi seguido pelos criminosos que, entraram no espaço, já disparando.

Logo depois que descem do veículo, os suspeitos atiram contra as pessoas que estavam na festa. De acordo com a Polícia Militar, o grupo é oriundo da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, e entraram no salão de festas a procura de alguém. Ainda segundo a corporação, o ataque foi motivado por traficantes do Comando Vermelho (CV), facção responsável pela maioria das tentativas de expansão de domínio territorial no Rio.

Durante o ataque, um homem, que possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), reagiu e iniciou um confronto, disparando na direção dos suspeitos. A troca de tiros terminou com cinco pessoas que estavam na festa baleadas, incluindo um policial militar que estava desarmado e o homem que trocou tiros com os criminosos.

As vítimas foram socorridas e levadas até o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte do Rio. Uma delas, identificada como Wilson Henrique Nascimento, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos. O PM de folga foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, e está internado em estado grave.

Além das cinco pessoas que estavam na festa, dois criminosos foram baleados e fugiram, junto com outros três. Posteriormente, um dos suspeitos feridos deu entrada no Carlos Chagas e também não resistiu aos ferimentos.

Família apresenta outra versão

Familiares de Wilson Henrique Nascimento estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, neste domingo (14) para reconhecimento e liberação do corpo. Segundo a família, todo o ataque aconteceu devido a uma tentativa de assalto.

Segundo os familiares, que preferiram não se identificar, Wilson havia colocado seu carro para lavar em um posto de gasolina que fica próximo ao local onde a festa acontecia. Ele conhecia o aniversariante, então decidiu ir até o espaço para desejar parabéns.

No mesmo momento, o convidado que chegava para o evento e possuía registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) foi vítima de uma tentativa de assalto. Esse homem teria fugido para o interior do imóvel onde a comemoração acontecia. Ele foi seguido pelos criminosos que, entraram no espaço, já disparando. De dentro do espaço, o atirador trocou tiros com os suspeitos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).