Prisão em flagrante foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/04/2024 20:49

Rio - Uma menina de 3 anos foi encontrada morta com sinais de agressão, na manhã deste domingo (14), em uma casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um homem, que seria o padrasto da criança, foi preso em flagrante por homicídio qualificado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência no bairro Vila Rosali. No local, os policiais encontraram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na frente da casa onde a menina estava. Vizinhos rodeavam a residência com sentimentos de revolta.

A equipe então entrou na casa, localizada na Rua Antônio Alexandre de Oliveira, e encontraram o pai, a mãe e o corpo da criança com sinais de agressões. Os moradores da localidade ainda estariam querendo bater no padrasto da vítima, suspeito de ter cometido o crime.

A área foi isolada e a família levada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para prestar depoimento. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime foi preso em flagrante por homicídio qualificado. O caso será encaminhado à Justiça.

O corpo da criança foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, ainda na Baixada Fluminense.