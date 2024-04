PM apreende Kombi que fazia transporte ilegal - @pmerj

Publicado 14/04/2024 16:53

Rio - Quatro pessoas foram detidas em uma operação da Polícia Militar (PM), realizada neste sábado (13), para combater braços financeiros de uma milícia em Seropédica, na Baixada Fluminense. Na ação, que teve como objetivo coibir irregularidades em que a milícia se envolve para ganhar dinheiro, dois veículos foram apreendidos e construções interditadas.

A operação deste sábado resultou na interdição de uma construção irregular; na desativação de um areal, que segundo a PM, não estava de acordo com as normas ambientais e apresentava alto potencial de poluição; além da apreensão de duas Kombis, que realizavam transporte alternativo ilegal.

Ainda de acordo com a corporação, este foi o segundo dia de operação na região. Na sexta-feira (12), a ação teve sete pessoas detidas e oito ocorrências registradas . Além de 523 botijões de gás, cinco veículos, uma réplica de fuzil, granada e carregadores apreendidos.

A ação contou com apoio do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ), além de diferentes unidades da PM. A corporação não informou, no entanto, para qual delegacia as quatro pessoas detidas - que não tiveram suas identidades reveladas - e os veículos apreendidos foram encaminhados.

Universitário morre por causa de guerra da milícia

Na última segunda-feira (8), o estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Bernardo Paraíso, de 24 anos, morreu após ser baleado durante um confronto entre grupos de milicianos rivais. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Bernardo foi enterrado no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Além dele, um bebê de 1 ano, uma criança, de 3, e a mãe das vítimas, identificada como Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também foram atingidos por disparos. A família deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMPAN), em Duque de Caxias, na Baixada. A mulher e o bebê já receberam alta, já a menina M.C.S. está internada em estado grave, mas respirando sem ajuda de aparelhos. A vítima passou por uma cirurgia para retirada de uma bala da coluna nesta quinta-feira (11).