Publicado 15/04/2024 00:20

Na manchete: acidente mata cinco pessoas da mesma família. Moradores de Caxias iam visitar parentes no Espírito Santo quando o carro onde estavam foi atingido por uma carreta na BR-101.

Incêndio atinge trem na estação de Honório Gurgel. Duas mulheres ficam feridas.

Inscrições para o vestibular da Uerj começam hoje.

Detran.RJ amplia para até 40 anos a idade para tirar o Novo RG. Saiba como pedir o documento.

Polícia investiga ataque a tiros que deixou dois mortos e quatro feridos em festa na Zona Norte.

No D: a atriz Fiorella Mattheis está grávida. Ela e o marido, Roberto Marinho Neto, estão à espera de José, segundo filho do casal.

No Ataque: Flamengo estreia no Brasileirão com vitória sobre o Atlético-GO: 2 a 1. Vasco vence o Grêmio por 2 a 1. Botafogo sai na frente, mas leva virada e perde pro Cruzeiro (3 a 2).