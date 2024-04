Homem foi preso por agentes do 22º BPM (Maré) - Reprodução

Publicado 14/04/2024 20:27

Rio - Um homem, que era considerado foragido da Justiça, foi preso, neste domingo (14), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, após ser reconhecido pelo sistema de reconhecimento facial. A prisão é a centésima feita através do software desde que começou a funcionar no Réveillon.

A ação foi realizada por agentes do 22º BPM (Maré). De acordo com a Polícia Militar, o criminoso estava com um mandado de prisão em aberto e era acusado de roubo, além de ter mais de 20 anotações criminais. Ele foi detido em menos de três minutos depois do alerta feito pelo sistema aos policiais.

A corporação informou que a ferramenta de reconhecimento facial está prestes a ser integrada em todas as viaturas da PM. Câmeras serão instaladas nos carros dos agentes para encontrar pessoas que estejam com mandados de prisão em aberto.

"Essa iniciativa não só aumentará a capacidade de monitoramento em tempo real, mas também fortalecerá a segurança em toda a região, permitindo ações ainda mais ágeis. Para a Polícia Militar, quanto maior o número de equipamentos cadastrados, melhor para a corporação, que terá sua capacidade de monitoramento ampliada, e para sociedade, que passa a contar com um serviço ainda mais qualificado", disse em nota.

O sistema já está funcionando em toda a orla das Zonas Sul e Oeste da Capital, nas praias que vão do Leme a Barra de Guaratiba, estações do Metrô e SuperVia, além dos bairros: Lapa, Leblon, Laranjeiras, Centro, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel, Barra da Tijuca e Jardim Botânico, transmitindo imagens em tempo real ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Praça Onze.