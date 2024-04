Mesmo com tempo encoberto, cariocas aproveitaram a praia da Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Mesmo com tempo encoberto, cariocas aproveitaram a praia da Barra da TijucaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/04/2024 16:50

Rio - Apesar do céu encoberto neste domingo (14), cariocas aproveitaram o tempo abafado para visitarem praias do Rio, como a da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. Banhistas se divertiram no Quebra-Mar da Barra e surfistas aproveitaram as leves ondas formadas na região. A tendência é que nos próximos dias o céu fique repleto de nuvens, mas a previsão indica chuva apenas a partir de quarta-feira (17).

fotogaleria

Segundo o sistema Alerta Rio, uma nebulosidade atingiu a cidade do Rio neste domingo (14) deixando o céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Os ventos durante o dia foram considerados moderados e há a possibilidade deles ficarem mais fortes nas próximas horas. A temperatura máxima ficou na faixa dos 30°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a segunda-feira (15) e a terça-feira (16) serão dias com muitas nuvens encobrindo o céu, mas sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 32ºC e 20ºC em ambas as datas.

Já na quarta-feira (17), o tempo pode mudar devido a aproximação de uma frente fria no final do dia. A previsão é que haja um aumento de nebulosidade e chuva fraca a moderada, de forma isolada, a partir da noite. Os ventos pretendem ser moderados. A temperatura pode variar de 31ºC a 22°C.



Na quinta-feira (18), a passagem da frente fria, seguido do transporte de umidade influenciarão o tempo e a temperatura na cidade, mantendo a previsão de céu nublado e de de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A previsão indica um dia mais frio com máxima de 26°C e mínima de 19°C.