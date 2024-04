Grupo Chegando de Surpresa, formado por garis, animou ação educativa em Cosmos - Divulgação / Comlurb

14/04/2024

Rio - A Comlurb realizou, neste sábado (13), na feira livre da Rua Pirauá, em Cosmos, na Zona Oeste, mais uma ação da campanha de conscientização de incentivo à coleta seletiva, estimulando cariocas a praticarem a separação de materiais potencialmente recicláveis em casa. O objetivo é aumentar a reciclagem e reforçar os roteiros da coleta.

A ação contou com a presença do Chegando de Surpresa, grupo musical composto de garis que fazem canções sobre o descarte correto do lixo.

A campanha ocorre desde março do ano passado. Em 2023, o foco da Comlurb foi direcionado para praças e praias, com um total de 48 ações, em pontos de grande visibilidade das zonas Norte, Sul, Central e Oeste. Este ano, o foco é nas feiras livres, com a distribuição de panfletos e conversas entre técnicos da área e a população.

Atualmente, o serviço de coleta seletiva atende a 122 bairros do Rio. Todo o material é entregue para 28 cooperativas de catadores, que fazem a separação e comercializam os produtos.