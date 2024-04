Drogas, radiotransmissor e celulares foram apreendidos no Jacarezinho - @pmerj

Drogas, radiotransmissor e celulares foram apreendidos no Jacarezinho@pmerj

Publicado 14/04/2024 09:16 | Atualizado 14/04/2024 10:15

Rio - Três homens foram presos em flagrante durante um patrulhamento da Polícia Militar na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (13).

De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Choque estavam reforçando a ronda na região quando localizaram o trio, na Rua Camboriú. Com eles, foram apreendidos 205 embalagens de crack, 42 pinos de cocaína, um radiotransmissor, cinco celulares e R$ 50 em dinheiro.

Além dos bandidos presos, outros dois homens, que segundo a corporação estavam consumindo drogas, foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.



A identidade dos envolvidos não foi divulgada.