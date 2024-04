Quatro vítimas do acidente ficaram presas às ferragens e outra foi arremessada no momento da colisão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/04/2024 09:44 | Atualizado 14/04/2024 15:14

Rio - Cinco pessoas de uma mesma família de Duque de Caxias morreram em um acidente envolvendo dois carros e duas carretas na BR-101, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, no fim da noite de sexta-feira (12). O grupo seguia para o interior do estado, onde visitariam outros parentes.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta que tentava realizar uma manobra de ultrapassagem invadiu a contramão e atingiu o carro da família. Um segundo veículo, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar e também colidiu com o caminhão, mas a vítima desse carro foi resgatada com vida.

No veículo da família da Baixada estavam o motorista Marcelo de Araújo, de 49 anos, acompanhado da mulher, Gisele de Araújo, 39; duas irmãs, Cristina, 51, e Sandra Araújo, 53; além da sobrinha, Letícia Eriz, de 24. O grupo saiu de Caxias no início da noite de sexta-feira e tinha como destino a cidade de Itapemirim.

Quatro das vítimas ficaram presas às ferragens do carro e outra acabou arremessada no momento da colisão. A sexta vítima, que teve ferimentos, foi socorrida para uma unidade de saúde na cidade de Presidente Kennedy. Os dois motoristas das carretas envolvidas no acidente não se feriram.

O acidente aconteceu por volta das 23h50, na altura do quilômetro 435 da rodovia BR-101, que é administrada pela concessionária Eco 101. Por conta do acidente, a pista chegou a ficar interditada por quase 10 horas, sendo liberada só perto do fim da manhã de sábado.

Em entrevista ao jornal "ESTV", da TV Gazeta, a mãe da jovem Letícia Eriz, Valéria de Araújo, conta que o irmão Marcelo estava acostumado a fazer o trajeto. "Ele era uma pessoa extremamente prudente. Conhecia o caminho de lá para cá muito. Vínhamos de lá para cá desde os 14 anos. Sempre foi calmo, não bebia e não fumava", lamentou.

"As pessoas tem que ter mais prudentes e cuidadosas ao volante. Dirigir com mais amor. As pessoas perderam o respeito e amor pelos outros. Não estou falando só porque é minha filha", completou Valéria.

Ainda não há informaçõe sobre os velórios e enterros das vítimas.