Paulo Silva Vieira de Araújo, o Mestre Paulão, de 59 anos, foi morto a tiros no Anil - Reprodução

Publicado 14/04/2024 12:05 | Atualizado 14/04/2024 12:13

Rio - O corpo do mestre de bateria Paulo Silva Vieira de Araújo, conhecido como Paulão, será enterrado nesta segunda-feira (15), às 11h, no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O sambista, de 59 anos, foi morto em um ataque a tiros , na noite da última sexta-feira (12), no Anil. Outras duas pessoas foram baleadas na ocasião. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Na tarde deste sábado (13), Paulão recebeu uma homenagem póstuma durante a feijoada da Renascer de Jacarepaguá, agremiação onde liderou a bateria por muitos anos. Convocado pelo locutor do evento, Marcelo Pacífico, que relembrou a trajetória do mestre de bateria, o público fez um minuto de silêncio. Em seguida, todos aplaudiram Paulão. Os ritmistas também participaram.

Quadra da Renascer de Jacarepaguá faz minuto de silêncio em homenagem a mestre Paulão Reprodução

No último Carnaval, Paulão esteve à frente a bateria da Acadêmicos do Anil, que desfila no Grupo de Avaliação da Intendente Magalhães, mas foi na Renascer de Jacarepaguá, da Série Prata, onde ele atuou por mais tempo. Chegou à escola em 2005 e ficou até 2012, chegando a ser campeão do antigo Grupo A (atual Série Ouro) em 2011.

Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas. Além de postagens feitas pela Renascer e pelo presidente da agremiação, André Augusto, o André do Posto 7, o perfil dedicado aos ritmistas da agremiação lamentou a morte do antigo líder, ressaltando que a passagem dele "foi sempre com alegria, entusiasmo e dedicação".

O velório de Paulão começa às 8h, na Capela A.

Relembre

O mestre de bateria foi encontrado morto na Rua Soldado Mario Korcel Filho, no Anil. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionada para o caso, mas já encontrou a vítima sem vida.

Outras duas pessoas que passaram pelo local ficaram feridas no ataque. Identificados como Francisco da Silva, de 66, e Claudia M. da Silva, 48, eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.