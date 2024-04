'Bigo', que estava foragido, responde por homicídio qualificado e roubo - Divulgação / Disque Denúncia

'Bigo', que estava foragido, responde por homicídio qualificado e rouboDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 14/04/2024 07:55

Rio - Através de análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), em ação conjunta com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), prenderam na tarde deste sábado (13), na Comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio, Deilson Cruz da Silva, vulgo "Bigo", de 23 anos.

Preso em 2019, por um roubo na Barra da Tijuca, ele ganhou liberdade condicional, em julho de 2021. Porém, em maio de 2022, participou da invasão à comunidade Santa Maria, com integrantes do Comando Vermelho. Na ocasião, duas pessoas foram mortas.

Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela 3ª Vara Criminal, pelos crimes de homicídio qualificado e roubo. Ele ainda possui outras anotações criminais.

Após a voz de prisão, o bandido foi levado à 32ª DP (Taquara).

Informações sobre foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia pelos telefones 2253 1177 ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.