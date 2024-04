Amigos e familiares se despedem de Eduardo Carvalho, de 44 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Amigos e familiares se despedem de Eduardo Carvalho, de 44 anos, no Cemitério Jardim da Saudade, em SulacapReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/04/2024 13:31 | Atualizado 14/04/2024 13:36

Rio - Familiares e amigos se despediram do policial militar Eduardo Carvalho, de 44 anos, na manhã deste domingo (14). O segundo sargento, encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Mesquita , na Baixada, na noite da última sexta-feira (12), foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria Segundo o comando do 20º BPM (Mesquita), onde o militar era lotado, o veículo onde seu corpo foi encontrado estava estacionado na Rua Josefina, no bairro Santa Elias. Informações de bastidores dão conta de que Eduardo teria sido sequestrado e morto por traficantes da comunidade do Sebinho.

Rogéria Quaresma, representante da Associação "Somos Todos Sangue Azul", que reúne viúvas de policiais, esteve no velório e cobrou respostas. De acordo com ela, Eduardo estava em seu dia de folga e havia ido socorrer uma mulher grávida, levando-a para uma maternidade, quando foi reconhecido e virou alvo de bandidos.

"Nosso sentimento é de perda, pois perdemos nosso direito de ir e vir. E quem mais perde é a sociedade. Se os homens que saem às ruas para servir e proteger perdem suas vidas, que dirá o cidadão comum", lamentou Rogéria.

O velório do PM, que estava há 16 anos na corporação, começou por volta 9h. Os familiares estavam muito abalados e não quiseram conversar com a imprensa. Durante o sepultamento, os colegas de trabalho de Eduardo prestaram continência em homenagem ao segundo sargento. Antes do enterro, houve, também, a execução do Hino Nacional e uma queima de fogos.

"Ele era um herói sem capa, como todos os policiais. Foi covardemente assassinado quando prestava um ato de amor, isso é muito triste", completou Rogéria.

O caso, que inicialmente foi registrado na 53ª DP (Mesquita), está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci. Colaborou, Reginaldo Pimenta