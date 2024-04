Corpo do PM estava no porta-malas de sedã prata abandonado em rua de Mesquita - Reprodução

Corpo do PM estava no porta-malas de sedã prata abandonado em rua de MesquitaReprodução

Publicado 13/04/2024 10:50 | Atualizado 13/04/2024 16:00

Rio - O segundo sargento da Polícia Militar Eduardo Carvalho, de 44 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Mesquita, Baixada Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira (12). De acordo com o comando do 20º BPM (Mesquita), onde o militar era lotado, o veículo estava estacionado na Rua Josefina, no bairro Santa Elias.

A corporação explicou que uma equipe do batalhão foi acionada para o local após denúncia de moradores, de que haveria um cadáver dentro do porta-malas de um carro. Ao chegarem no endereço, os agentes encontraram Eduardo.

Informações preliminares dão conta de que o PM teria sido sequestrado e morto por traficantes da comunidade do Sebinho.

Na sequência, os policiais isolaram a área e acionaram a perícia da Polícia Civil. O caso inicialmente foi registrado na 53ª DP (Mesquita), mas será investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).

Em um vídeo, que vem sendo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que criminosos colocam um corpo que seria do PM dentro do porta-malas de um carro. O veículo tem as mesmas características do modelo onde o agente foi encontrado.

O policial militar estava na corporação há 16 anos. O velório do PM está marcado este domingo (14) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. A cerimônia ocorrerá das 9h às 11h30.