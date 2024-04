Sessão inaugural do projeto, que é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - Victor Ferreira Santos / Câmara Municipal

Publicado 14/04/2024 12:58

Para dar início à 2ª legislatura do projeto Câmara Juvenil, os novos vereadores mirins da Câmara do Rio tiveram uma aula inaugural online na última sexta-feira (12). Os professores da Escola do Legislativo Martha Silva e Alexandre Araújo deram as boas vindas aos estudantes e apresentaram a estrutura do parlamento carioca e noções básicas sobre atividades parlamentares. A atual legislatura vai até dezembro deste ano.



A vereadora juvenil Maria Eduarda Migueres Duarte, da Escola Municipal Equador, disse estar honrada e muito confiante que todos terão uma boa convivência. "Espero que todos nós consigamos nos dar bem e aprender muito até o final do ano. Estou muito feliz e honrada pela oportunidade que estou tendo", afirmou.

Vereador reeleito para o seu 2ª mandato, Kauã Guilherme Barros de Brito, da Escola Municipal Jornalista Carlos Castelo Branco, fez um balanço sobre a legislatura anterior e do sentimento de voltar à Casa para representar sua comunidade. "Tive muitos aprendizados e adquiri diversos conhecimentos. Espero poder compartilhar essa experiência com meus amigos", prometeu.



A Câmara Juvenil é um projeto da Câmara Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, focado em dar oportunidade para que alunos da rede pública, do 4º ao 9º ano, aprendam mais sobre o dia a dia do parlamento e participem da vereança como parlamentares mirins.

De acordo com informações do site da Câmara, todos foram eleitos em suas comunidades escolares, representando os grêmios estudantis e o Conselho Escola Comunidade. Na legislatura passada, os jovens vereadores aprovaram seis projetos de lei.



À frente do projeto desde sua inauguração, em 2023, Martha Silva falou sobre a nova formação. "Sinto hoje, assim como na legislatura anterior, a motivação dessas crianças. Queremos ver realmente a participação de todos e a aprovação de diversos projetos pensados e aprovados por eles, que possam ganhar vida e beneficiar a todos em nossa cidade", pontuou.



Na próxima sexta-feira, os alunos retornam às atividades com aulas sobre o Poder Legislativo e atribuições de um vereador.