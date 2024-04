Homem detido durante operação foi levado para a 48ª DP (Seropédica) - Divulgação

Publicado 12/04/2024 17:40

Rio - Sete pessoas foram detidas, nesta sexta-feira (12), durante uma operação contra o braço financeiro de uma milícia, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Uma réplica de fuzil e cinco veículos foram apreendidos.

O objetivo da ação foi coibir irregularidades em que a milícia se envolve em busca de ganho financeiro como o transporte alternativo irregular, construção irregular, pirataria, revenda de botijão de gás e depredação em áreas de preservação ambiental.

Durante a operação, foram registradas oito ocorrências: duas sobre construção irregular, uma de depósito irregular de gás liquefeito de petróleo, duas de crime contra a propriedade imaterial (pirataria), uma sobre a operação de atividade potencialmente poluidora em desacordo com a determinação legal, uma de recaptura de fugitivo do sistema prisional e uma de cumprimento de disque-denúncia, com apreensão de material ilícito.

Ao todo, sete pessoas foram conduzidas para a 48ª DP (Seropédica). Além disso, foram apreendidos:

- 523 botijões

- 239 capas de celulares apreendidas por ostentar a logo sem a devida autorização da marca

- cinco veículos

- uma réplica de fuzil

- um carregador de fuzil com munição

- três carregadores de pistola com munição

- uma granada

- dois rádios transmissores

- um cinto de guarnição com coldre

A ação integrada contou com o apoio de policiais militares do 3ºCPA, 20ºBPM (Mesquita), 24º (Queimados), 39º (Belford Roxo), 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), Comando de Policiamento Ambiental (CPAM) e o Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GSAR), além da participação de agentes do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro) e da Agência Nacional de Petróleo (ANP).



Guerra causou morte de universitário

Na segunda-feira (8), o estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Bernardo Paraíso, de 24 anos, morreu após ser baleado durante um confronto entre grupos de milicianos rivais no centro da cidade. Além dele, duas crianças e a mãe delas também foram baleadas.

O aluno de Ciências Biológicas estava indo a um mercado quando o tiroteio aconteceu. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Bernardo foi enterrado no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Um bebê de 1 ano, uma criança, de 3, e a mãe das vítimas, identificada como Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também foram atingidos por disparos. A família deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMPAN), em Duque de Caxias, ainda na Baixada, no mesmo dia. A mulher e o bebê já receberam alta. Já a menina M.C.S. está internada em estado grave, mas respirando sem ajuda de aparelhos. A vítima passou por uma cirurgia para retirada de uma bala da coluna nesta quinta-feira (11).

Entenda a guerra





, dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima.



Por seu domínio em Seropédica e em parte da Baixada, Tubarão era apontado como um dos principais rivais do grupo de Zinho, Em Seropédica, a guerra entre grupos rivais se intensificou a partir de março deste ano após o assassinato do miliciano Ricardo Coelho da Silva, de 38 anos, conhecido como Cientista, que assumiu a liderança da milícia da região, após a morte de Tauã Oliveira, o Tubarão. Agora, quem comanda o grupo é Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão. Cientista morreu pouco mais de um mês depois de Tubarão , dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram direto na direção da vítima.Por seu domínio em Seropédica e em parte da Baixada, Tubarão era apontado como um dos principais rivais do grupo de Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federa l na véspera do Natal. Segundo investigações, seu sucessor é Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito e segue buscando o domínio de Seropédica.

Ainda há um terceiro grupo em busca do controle da cidade. Recentemente, Jefferson Araújo dos Santos, o Chica, deu um golpe no grupo de Varão, roubou fuzis e se aliou à uma facção de traficantes. Agora, o grupo dele está em guerra pelo território de Seropédica contra a milícia de Juninho Varão e de Zinho.