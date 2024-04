Perfumes foram alguns dos produtos furtados pelos criminosos no Galeão - Divulgação

Rio - Nove torcedores do Colo-Colo, equipe chilena que jogou contra o Fluminense no Maracanã, pela Copa Libertadores, foram presos, na manhã desta sexta-feira (12), após roubar e furtar relógios, perfumes e bonés de lojas no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Segundo a Polícia Federal, os chilenos estavam no aeroporto para retornar ao país de origem depois de acompanharem a derrota do seu time para o Flu por 2 a 1, na noite de terça-feira (9). De acordo com a PF, o grupo furtou perfumes e bonés em lojas localizadas na área restrita do Galeão. Além disso, eles roubaram relógios de um estabelecimento e agrediram o atendente da loja, fato que configurou o crime de roubo.

Os lojistas acionaram a segurança do RIOGaleão, que por sua vez comunicou a Delegacia Especial da PF no aeroporto sobre a ocorrência. Assim, os agentes identificaram e prenderam os estrangeiros, que foram encaminhados à Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), onde foram feitos três autos de prisão em flagrante, sendo dois por furto e um por roubo. Ao todo, foram nove prisões.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os chilenos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.