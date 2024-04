Agatha Marques Santos, de 26 anos, está internada em estado grave no Hospital Municipal Pedro II - Reprodução

Publicado 12/04/2024 19:38 | Atualizado 12/04/2024 19:59

Rio - A Polícia Civil procura pelo suspeito de ter atirado na jovem Agatha Marques Santos, de 26 anos, na comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste do Rio. De acordo com a investigação, Douglas da Silva Virgulino, ex-companheiro da vítima, teria feito o disparo que acertou a cabeça da vítima , que está internada em estado grave.

Segundo o delegado Reginaldo Guilherme, da 33ª DP (Realengo), testemunhas foram ouvidas, entre elas a mãe e a tia de Agatha, além de seu primo, que a socorreu e a levou até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, no último domingo (7). No entanto, nenhum dos familiares presenciou o fato.

A mulher está internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta sexta-feira (12), que seu estado de saúde é grave.

Agentes da 33ª DP estiveram na unidade, nesta quinta-feira (11), em busca de conseguir informações com a vítima sobre o que aconteceu, mas os policiais encontraram Agatha inconsciente.

Relembre o caso

O crime aconteceu no domingo (7) na Rua São Dagoberto, na comunidade Batan, a poucos metros da casa onde Agatha mora. O primo da vítima passava pelo local no momento e escutou tiros. Logo depois, ele encontrou a jovem caída.

A mulher foi socorrida e levada pelo parente para o Albert Schweitzer. Na unidade, um policial militar foi chamado para fazer um boletim de ocorrência. Posteriormente, o PM foi até o endereço onde a jovem foi baleada, mas não encontrou testemunhas.

A princípio, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) como roubo seguido de lesão corporal. No entanto, o registro da ocorrência aponta que, aparentemente, nada foi roubado da vítima. De acordo com relatos nas redes sociais, Agatha teria sido baleada pelo ex-companheiro, que não aceitaria o fim do relacionamento.