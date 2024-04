Cléa e Cláudia Faria - Divulgação

Além de Cláudia, Cléa tinha outra filha, três netos e um bisneto. A família é de Bangu, na Zona Oeste. A matriarca de 74 anos era conhecida no bairro por causa das empadinhas que cozinhava e vendia no Parque Leopoldina.



"Minha mãe era muito querida na igreja, na ginástica, na hidromassagem da terceira idade, em todo lugar que ela passava. Ela fazia empadinha, e todo mundo conhecia a empadinha de 'Cleinha' aqui em Bangu, no Parque Leopoldina ", disse a filha caçula, de 46 anos.



Cléa foi casada por 52 anos com Cleto Faria. Em 2017, ao perder seu primeiro e até então único parceiro de vida, ela passou a viajar como uma forma de superar o luto: "Isso foi a alegria dela, o que tirou a tristeza do coração dela aos poucos".



"Eu estava no meu escritório pela manhã e liguei para minha mãe pra saber se ela já tinha chegado em Porto Seguro e não tive retorno. Passou uns 15 minutos e minha irmã me ligou dizendo que o ônibus de viagem tinha sofrido um acidente. Tentei ligar para o hospital e a assistente social ficou de me ligar. Daí percebi que havia algo errado", desabafou.



Cléa e Valter serão sepultados neste sábado (13), a partir das 14h30, no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste.



Além de Cléa e Valter,



