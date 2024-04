Na foto estão Regina, Maria José e Clea Conceição - Reprodução

Publicado 12/04/2024 11:27 | Atualizado 12/04/2024 12:16

Rio - Aposentados, um casal recém-formado e até uma aniversariante da semana são algumas das vítimas do acidente de ônibus que matou nove pessoas na BR-101 na altura de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O veículo de turismo, com 34 passageiros, fazia uma excursão com trajeto do Rio de Janeiro até Porto Seguro quando bateu em um barranco há menos de quatro horas do destino final. Após a tragédia, familiares e amigos lamentaram o caso.

Dentre as vítimas está a professora aposentada Regina Maura Feitosa, que completou 70 anos na última terça-feira (9) e comemorou rodeada de amigos.



Ao DIA, o sobrinho da vítima, Junior Feitosa, contou que os filhos da aposentada estão a caminho de Teixeira de Freitas para resolver os trâmites burocráticos do translado do corpo. A família foi pega de surpresa com a notícia do acidente. "Eu soube por uma reportagem, mas ainda estamos tentando entender tudo que aconteceu e superar essa tragédia", lamentou.



Apaixonada por viagens, Regina também vestia a camisa da Integrante da Independente de Padre Miguel. Por conta disso, a escola decretou luto nesta sexta-feira (12) em homenagem à aposentada, que por muitos anos desfilou na Sapucaí.

Outras vítimas do acidente são casal Clea Conceição e Valter Nery, juntos há cerca de um mês. Nas redes sociais, amigos relataram que ela adorava conhecer novos lugares, inclusive, imagens publicadas pela filha mostram a aposentada 'turistando' em várias cidade. Ela que teria incentivado o companheiro para viajarem juntos.

Em homenagem, a filha de Clea também postou uma foto do casal na igreja, onde costumavam ir juntos, e comentou que Valter já a tratava como filha. "Sentirei saudades", disse.

Clea Conceição e Valter Nery estavam juntos há cerca de um mês Rede Social



Além do trio, Maria José Nicomedes Sinfrônio, conhecida carinhosamente como dona Zezé, era moradora de Bangu, na Baixada, e costumava frequentar a igreja Nova Vida. Segundo amigos, ela também trabalhava com bufê para festas. “Uma pessoa admirável, um exemplo a ser seguido. Sempre alegre! Excelente profissional”.



As demais vítimas são Conceição Maria dos Santos Rangel, Doralice da Conceição de Azeredo, Glória Regina do Nascimento Cunha, Irapuã de Azevedo, e Ronaldo do Espírito Santo de Oliveira.



Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, cidade a 67 km de Teixeira de Freitas. Até o momento, não há informações sobre os enterros. Os traslados até o Rio devem acontecer ao longo desta sexta-feira (12).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade onde ocorreu o acidente, outras 24 pessoas foram levadas para o Hospital Municipal Teixeira de Freitas. Até o momento, não há atualizações sobre seus estados de saúde.

Investigação



Ainda na noite desta quinta-feira (11), a Ainda na noite desta quinta-feira (11), a Polícia Civil da Bahia teve acesso a um vídeo , capturado por uma câmera instalada em um carro, que contesta a versão apresentada pelo motorista e pelos passageiros que sobreviveram ao acidente.

Baseada em vídeo capturado por carro, Polícia Civil contesta versão de motorista e passageiros sobre acidente que matou nove na BR-101 em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia



De acordo com relato do motorista Carlos Alberto Silva, da empresa RM Viagens e Turismo, um veículo com farol alto tentou ultrapassar um caminhão e que ele, para evitar uma colisão, tentou desviar. O ônibus foi para o acostamento, derrapou com o eixo dianteiro e tombou. A mesma versão foi apresentada por alguns passageiros, que prestaram depoimento no hospital da cidade.