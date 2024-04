Luan Rocha publicou vídeo com esclarecimentos em suas redes - Reprodução / Redes sociaisLuan

Luan Rocha publicou vídeo com esclarecimentos em suas redesReprodução / Redes sociaisLuan

Publicado 12/04/2024 22:28

Rio - O influenciador Luan Rocha, conhecido como 'Luan Tartaruga', levou um susto quando acordou na quarta-feira (10) e não conseguiu acessar suas redes sociais. Em dezembro, ele deixou de trabalhar como barbeiro, profissão que exercia há 17 anos, para se dedicar integralmente ao conteúdo on-line. No entanto, sofre um baque nesta semana: seu número começou a ser utilizado por outra pessoa, que passou a aplicar golpes se passando por ele.

"Quarta de manhã, fui mexer no Instagram e tinha sumido. Às 8h, não tinha Instagram, WhatsApp, Facebook, nada… Então percebi que tinham pegado meu número e estavam 'hackeando' minhas coisas todas, porque eram vinculadas ao celular que eu utilizava. Começaram a pedir dinheiro emprestado aos outros pelo WhatsApp, aí tive certeza. No Instagram, começaram a postar um monte de coisas, empréstimos, criptomoedas, pessoas falando que fizeram PIX e era verdade, que tinham recebido o dinheiro. Algumas pessoas perderam dinheiro pensando que era eu", lamentou.

Desesperado com a situação, ele foi a uma loja da sua operadora em Mesquita, na Baixada Fluminense, para entender o que havia acontecido e tentar solucionar o problema. No local, recebeu a informação de que seu chip pré-pago havia sido 'desligado' porque ele ficou sem recarregar por muito tempo. No entanto, Luan tem extratos das recargas e provas de que seu celular continuou funcionando normalmente até esta semana.

"Nos trataram super mal. Pedimos o protocolo e eles nos trataram com arrogância, não dando confiança para o que a gente estava falando. Eu dependo do Instagram para trabalho, eu sustento minha família com o Instagram e eles fizeram pouco caso. Eu tenho prova de que, mês passado, eu fiquei 13 minutos no telefone com meu assessor. Por meio desse número, 'hackearam' todas as minhas redes sociais. Eles disseram que, como estava desativado, venderam meu número. Caraca, venderam meu número para um grupo de estelionatários? E não podem fazer nada? E disseram que não podiam fazer nada porque estavam pagando o plano, então mandaram a gente buscar a delegacia", criticou o influenciador.

Luan relatou que o desespero também atingiu sua família, principalmente sua mãe que passou mal ao saber que o celular do filho, seu meio de trabalho, havia sido tomado por outra pessoa.

"Ela toma remédio controlado, passou muito mal. Eu nem tinha comentado com ela para isso não acontecer. Minha irmã que comentou com ela, ela me ligou desesperada, chorando, passando mal, preocupada… Minha esposa também chorando, preocupada… Poxa, foi uma situação muito difícil mesmo", desabafou.

O influenciador registrou a ocorrência na 53ª DP (Mesquita), que investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes buscam pelo criminoso responsável por aplicar os golpes nas vítimas. Luan contou que precisou gastar R$ 5 mil para recuperar sua conta no Instagram. Além disso, recebeu orientações para que não seja processado pelas publicações enganosas. Até o momento, ele registrou que cerca de cinco pessoas perderam dinheiro para os golpistas.

"Queria que isso viesse a público para outros influenciadores não passarem pelo que eu passei, que seguidores não caiam nesse golpe", explicou.

Luan, que conta com mais de 360 mil seguidores no Instagram, costuma publicar esquetes humorísticas com seu filho. Ele começou a postar conteúdo em novembro e suas publicações "explodiram", como ele diz, logo no mês seguinte.