Vitória poderá fazer o tratamento em Miami - Arquivo Pessoal

Vitória poderá fazer o tratamento em MiamiArquivo Pessoal

Publicado 12/04/2024 21:10 | Atualizado 12/04/2024 21:12

Rio- A menina Vitória, de apenas 10 anos, finalmente vai poder iniciar o tratamento de um câncer agressivo que atinge o cérebro da criança. O tratamento será realizado em um hospital em Miami, nos Estados Unidos. Ela e a família tiveram o visto para entrar no país aceito nesta quinta-feira (11) e embarcam na próxima segunda-feira (15). A família mora em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

"Nosso coração está radiante. Estamos motivados a dar mais um passo em direção aquilo que Deus prometeu pra gente: a cura da nossa filha", relatou o pai da menina, Rodolpho Kaizer, em entrevista ao DIA.

fotogaleria

No entanto, a história não foi tão simples assim. Vitória foi diagnosticada com o tumor no cérebro em outubro do ano passado. No mesmo mês, ela iniciou um tratamento paliativo no Instituto Nacional do Câncer (Inca). Em busca de soluções, Rodolpho Kaizer e Raphany Kaizer, pais da menina, descobriram que um medicamento que trataria a doença estava em fase de testes, e com resultados positivos, nos Estados Unidos.

Na esperança de salvar a pequena Vitória, mesmo sem condições financeiras para a viagem, eles entraram em contato com a unidade de saúde, enviaram exames, fizeram entrevistas, e receberam a notícia de que ela havia sido aprovada para o teste.

Através da famosa "vakinha" online e ajuda de familiares e amigos, eles conseguiram o dinheiro para a ida aos EUA. Porém, mais um empecilho: o visto foi negado pelo consulado americano. De acordo com o órgão, "os solicitantes a visto temporário tinham que provar a não intenção de imigrar para os Estados Unidos".

"Fizemos uma nova solicitação, viram que era o nosso caso, que já estava repercutindo e enviaram um email na quarta-feira pedindo para comparecermos novamente na quinta-feira. Chegamos lá e fomos muito bem recebidos. Fomos direto, sem filas. A chefe conversou com a gente e disse que gostaria de pedir perdão pra gente, que se importam com a vida. Eles foram incríveis. Conseguiram tudo no mesmo dia", contou Rodolpho.

Na própria quinta-feira (11), o visto foi aceito, entregue à família e a pequena Vitória, enfim, será vitoriosa. "A gente vai participar do teste e seja através dele ou não, Deus vai curar nossa filha. Nosso coração tá muito feliz. Aquilo que pudermos fazer como pai e mãe, a gente vai fazer", disse o pai da menina, emocionado.