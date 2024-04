Jonas desapareceu na sexta-feira passada - Divulgação

Publicado 12/04/2024 20:38 | Atualizado 12/04/2024 20:57

Suellen Alves Carvalho, mulher de Jonas, desabafou diante da falta de respostas: "Eu não tenho nenhuma notícia até agora. Estamos apreensivo e precisando de uma informação".

As investigações estão a cargo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio (DDPA). Nesta sexta (12), a Polícia Civil informou em nota que "agentes realizam diligências para localizar Jonas".

Simultaneamente, parentes mais próximos buscam pistas sobre o paradeiro do motorista por conta própria. A cunhada de Jonas, Mariana Amaral, cobrou mais celeridade nas investigações.

"A polícia está muito parada, não dá uma posição. Começamos a correr atrás na região, hospitais, IML, polícia, e nem sinal. O carro ficou na altura da Avenida Brasil, na Vila Kennedy. Fomos atrás nas favelas, IML e hospitais de Campo Grande. E a Polícia até agora não se posicionou", lamentou.

Quem tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de Jonas também pode entrar em contato pelo telefone do Disque-Denúncia: 21 2253-1177. Também foram espalhados cartazes com seu rosto pela Zona Oeste.

Relembre o caso

O GPS do veículo mostrou que Jonas ficou parado por aproximadamente uma hora na região de Rio das Pedras, também na Zona Oeste. Depois, ele seguiu em direção a Campo Grande. Passando pela Estrada do Campinho, um arrastão teria acontecido. Há um vídeo em que o automóvel atribuído a Jonas dá ré com um pisca-alerta ligado. Não é possível saber se era ele ou outra pessoa que estava ao volante.

O veículo foi encontrado só no dia seguinte, na Vila Kennedy, ainda na Zona Oeste, com uma luva cirúrgica em um dos bancos. A máquina utilizada pela vítima para cobrar os pagamentos em cartão estava com o preço de R$ 120.

"O carro estava estacionado. Deixaram o carro lá parado e foram embora. Pelo rastreador, nós conseguimos ver que ele ficou em Rio das Pedras e veio sentido a casa da mãe dele. No vídeo, aparentemente parece ser ele próximo à casa da mãe, foi quando o abordaram e o levaram. Deixaram o carro abandonado e ele seguiu com quem pegou ele", disse Mariana.