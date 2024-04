Os 550 comprimidos de ecstasy e 100 g de crack estavam escondidos com espuma expansiva - Divulgação

Publicado 12/04/2024 18:59 | Atualizado 12/04/2024 19:23

Rio - A Receita Federal apreendeu nesta sexta (12) quatro encomendas postais contendo 1kg de skunk declarado como livros e árvore de cristal, 550 comprimidos de ecstasy e 100g de crack escondidos com espuma expansiva no Aeroporto do Galeão.

A remessa que continha skunk vinha de Miami (EUA) com destino a Curitiba e foi estimada em R$ 75 mil. Já as demais remessas com ecstasy e crack sairiam do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Velho (RO). O valor total dessas três apreensões é de R$ 28 mil.



A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).