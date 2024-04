O animal era um jacaré-de-papo-amarelo - Reprodução Parque Chico Mendes

Publicado 12/04/2024 19:04 | Atualizado 12/04/2024 19:17

Rio - Um jacaré foi encontrado morto, na quinta-feira (11), preso em um pneu em um rio próximo ao Parque Municipal Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. O motivo da morte teria sido a poluição e o acúmulo de resíduos, descartados no Canal das Taxas. O jacaré-de-papo-amarelo é ameaçado de extinção devido à destruição de seu habitat e encontra na lagoa do parque um dos poucos refúgios para a espécie.

Segundo Valéria Martins, gestora do Parque Chico Mendes, em setembro de 2023 foi contabilizada a retirada de 14 toneladas de lixo em um período de 20 dias nas lagoas da área.

Ao DIA, Ricardo Freitas, biólogo e proprietário do Instituto Jacaré, disse que a entidade monitora, estuda e busca soluções e indicações para o estado de poluição da área. No entanto, ele afirma que sente que o trabalho em prol da conservação tem batido de frente com os órgãos públicos e secretarias.

"As lagoas Chico Mendes e Marapendi, dentro de unidades de conservação municipal, estão sem amostragens a alguns anos, devido à Secretaria de Meio Ambiente não autorizar as pesquisas científicas. Durante nossas atividades de estudo e o monitoramento, pelo qual geramos todas as informações sobre o status e conservação dos jacarés, também conseguimos impedir que atrocidades como estas ocorram. Vale destacar que, além de tudo, é um serviço gratuito oferecido ao município. Mas, infelizmente, a cidade não está preocupada com a biodiversidade ou a conservação da natureza. Sinto que somos tratados como marginais aos olhos da Secretaria de Meio Ambiente do Rio. Descaso absoluto", disse Ricardo.

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima do Rio informou que o Parque Chico Mendes realiza diariamente, com o apoio das equipes da Fundação Rio Águas, Comlurb, Grupamento de Defesa Ambiental e demais integrantes atuantes na unidade, o monitoramento do interior e entorno do Parque para identificação e retirada de focos de resíduos.

O descarte irregular de resíduos no Canal das Taxas, nas proximidades do Parque, afeta diretamente a dinâmica da Unidade de Conservação, onde diariamente são retirados muitos resíduos. Segundo a Secretaria, todas as ações têm o objetivo de proteger e manter fauna e flora local.