A criança de 3 anos está internada no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 12/04/2024 08:21

Rio – A menina M. C. S., de 3 anos, baleada durante confronto entre milicianos em Seropédica, na Baixada Fluminense , passou por mais uma cirurgia nesta quinta-feira (11), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, desta vez para retirar um projétil que a atingiu na coluna cervical, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a unidade, o procedimento aconteceu "sem intercorrências".

A mãe de M.C.S., Rosiane Claudino de Freitas, 34, e o irmão, o bebê D. C. S. O., de um ano, também foram feridos por disparos, mas já receberam alta.

O confronto foi iniciado por criminosos no centro de Seropédica na tarde desta nesta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, um suspeito envolvido no tiroteio morreu e outro foi baleado e preso. Com eles, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas e uma granada, além de dinheiro que seria produto de extorsão cometida pelos milicianos contra comerciantes. As equipes também apreenderam dois veículos roubados.