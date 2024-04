Segundo a prefeitura de Caxias, a criança está internada no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 12:04 | Atualizado 10/04/2024 13:35

Rio – A menina M. C. S., de 3 anos, baleada durante confronto entre milicianos em Seropédica , na Baixada Fluminense, segue internada em estado grave no CTI Pediátrico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias. No entanto, segundo boletim médico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (10), ela respira sem a ajuda de aparelhos.

Na terça-feira (9), M. C. S. foi submetida a procedimentos para remover a bala que estava alojada em seu braço esquerdo e para limpar os restos dos projéteis em seu corpo. Ela também foi atingida na coluna cervical.

O irmão, um bebê de um ano, e a mãe das crianças, identificada como Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, também foram feridos por disparos. O bebê, atingido no joelho esquerdo, passou por exames e não foram constatadas fraturas. Ele recebeu alta após avaliações, segundo a direção do hospital. Rosiane foi baleada na perna esquerda, mas não teve lesão óssea. A paciente foi liberada, com orientações médicas e analgesia.

O confronto foi iniciado por criminosos no centro de Seropédica na tarde desta nesta segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, um suspeito envolvido no tiroteio morreu e outro foi baleado e preso. Com eles, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas e uma granada, além de dinheiro que seria produto de extorsão cometida pelos milicianos contra comerciantes. As equipes também apreenderam dois veículos roubados.