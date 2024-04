Bernardo Paraíso era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJ - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/04/2024 06:58 | Atualizado 10/04/2024 06:59

Rio - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense, estendeu a suspensão das aulas até a próxima sexta-feira (12) devido ao tiroteio que matou o aluno Bernardo Paraíso, de 24 anos, e deixou uma mulher e mais duas crianças baleadas . Na terça-feira (9), um dia após o confronto, as atividades também foram suspensas.

Bernardo era aluno de Ciências Biológicas e será enterrado na manhã desta quarta-feira (10) , no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O jovem estava em frente a um supermercado próximo à faculdade quando começou a troca de tiros.

Durante o confronto, Rosiane Claudio de Freitas, de 34 anos, mãe das crianças, um bebê de um ano e uma menina de 3, foram encaminhados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.



O bebê foi atingido no joelho esquerdo, passou por exames de imagens que não constataram fraturas e recebeu alta ainda na noite de segunda-feira (8). Já a menina foi baleada na região da coluna cervical e do braço esquerdo. Ela passou por uma cirurgia nesta terça-feira (9) e segue internada em estado grave no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. Enquanto Rosiane, baleada na perna esquerda, foi liberada após avaliação médica após não apresentar lesão óssea.





Ainda na terça (9), a Polícia Civil identificou os dois homens que foram presos em flagrante após o tiroteio. Suspeitos de integrar milícia, Edson Jaci da Silva de Aquino e Cleber Barbosa dos Santos foram detidos por policiais civis e agentes do Programa Seropédica Presente, que também apreenderam um fuzil, duas pistolas, uma granada, dinheiro e dois veículos roubados.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF), que atua para identificar os responsáveis pelos disparos que atingiram as vítimas. A suspeita é de que o tiroteio tenha ocorrido pela disputa de território por organizações criminosas na região. Nas redes sociais, moradores reclamaram que Seropédica tem sido palco de uma guerra violenta entre bandidos.