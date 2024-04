Bernardo Paraíso era estudante de Ciências Biológicas da UFRRJ - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/04/2024 14:50 | Atualizado 09/04/2024 16:00

Rio - O universitário Bernardo Paraíso, de 24 anos, que morreu durante troca de tiros entre milicianos rivais em Seropédica, na Baixada Fluminense, será enterrado na manhã desta quarta-feira (10), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O velório do jovem está marcado para começar às 10h. Na manhã desta terça (9), os familiares do rapaz estiverem no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para a liberação do corpo.

Bernardo era estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e estava em frente a um supermercado próximo à instituição quando começou a troca de tiros. Segundo a Polícia Militar, grupos rivais entraram em confronto na Antiga Estrada Rio-São Paulo (BR-465), no Km 49, em uma área de intenso movimento, por volta das 15h30. Alguns milicianos usavam roupas camufladas e seguravam armas de grosso calibre.

A vítima era filho do médico Rogério Paraiso, coordenador geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da Região Metropolitana II, que abrange as cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim e Maricá. Nas redes sociais, o Samu lamentou a morte de Bernardo e se solidarizou com os pais e familiares do rapaz. "Neste momento de dor, nos unindo ao luto do pai, prestamos nossos mais sinceros sentimentos a toda família", diz trecho da publicação.

Além do jovem, um bebê de um ano, uma menina de 3 anos e a mãe das crianças foram baleados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada. A prefeitura da cidade informou que o pequeno e a mulher, identificada como Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, já receberam alta.

A criança de 3 anos deu entrada na unidade com uma bala alojada na altura da coluna e outro projétil que entrou pelo ombro esquerdo e parou na região do tórax. A menina está sendo acompanhada pela equipe de neurocirurgia e ortopedia da unidade. Segundo a prefeitura, a criança está internada no CTI Pediátrico do HMAPN e seu quadro de saúde é considerado grave. Ela deve passar por um procedimento de correção cirúrgica da fratura do braço esquerdo ainda nesta terça-feira (9).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas para esclarecer a origem dos disparos que atingiram as vítimas e os respectivos autores.

Segundo a instituição, um suspeito envolvido no tiroteio morreu e outro foi baleado e preso. Com eles, apreenderam um fuzil, duas pistolas e uma granada, além de dinheiro que seria produto de extorsão cometida pelos milicianos contra comerciantes. As equipes também apreenderam dois veículos roubados.

Aulas suspensas

Aulas suspensas

A UFRRJ suspendeu as aulas desta terça-feira (9), decretou luto de três dias e informou que vai continuar monitorando a situação. A instituição se colocou à disposição para somar-se aos esforços coletivos das entidades representativas da comunidade universitária e da sociedade civil do município de Seropédica, para cobrar das autoridades governamentais a adoção de medidas urgentes para reverter essa situação de extrema vulnerabilidade.

A universidade disse, ainda, que vai se reunir com os diretores de Institutos para apresentar à apreciação propostas de medidas em relação ao funcionamento das atividades acadêmicas e demais providências junto às autoridades governamentais. A Rural não disse se as aulas serão retomadas na quarta-feira (10).