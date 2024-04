A menina está internada no CTI pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Marcos Porto/Agência O Dia

A menina está internada no CTI pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 08:41

A mãe da menina Rosiane Claudino de Freitas e o irmão, um bebê de um ano, também foram baleados, mas já receberam alta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, M. C. S foi baleada na região da coluna cervical e braço esquerdo.

Na terça-feira (9), a criança passou por uma cirurgia para retirada de projétil alojado no braço esquerdo, realizada sem intercorrências. “No momento, ela respira em ar ambiente, mantendo estabilidade hemodinâmica e sem complicações infecciosas vigentes. Segue em acompanhamento pela equipe multidisciplinar, com suporte aos familiares pelo Serviço Social e de Psicologia da unidade”, explicou a direção do hospital.

Segundo familiares, ela deve passar por uma nova cirurgia em breve. “Ela já fez duas cirurgias e está aguardando para fazer a próxima. É uma cirurgia de alto risco e estamos pedindo a todos que puderem doem sangue nesta quinta. Pedimos também, àqueles que acreditam, que enviem suas orações, preces, vibrações para o total restabelecimento da M. C”, disse uma prima nas redes sociais.

Ainda de acordo com a familiar, os pais da criança são autônomos e estão se revezando no cuidado com os filhos.

O sangue da menina é O+ e os doadores podem se dirigir ao Hemorio, na Rua Frei Caneca, número 8, ao lado do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.